Sánchez anuncia “medidas” después de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer en el Congreso que el Ejecutivo adoptará “todas las medidas necesarias” para reforzar la seguridad ferroviaria después de los graves accidentes ocurridos en Adamuz y Gelida, donde murieron casi cincuenta personas y decenas resultaron heridas. Sánchez defendió que el sistema ferroviario español “sigue siendo uno de los mejores del mundo”, pero reconoció que “no es perfecto” y que “presenta carencias significativas”, especialmente en algunos territorios, aunque ha tachado de “bulo colosal” que el Ejecutivo no invierta en el mantenimiento de las infraestructuras. Sánchez insistió en que el Gobierno actuará con transparencia en todas las investigaciones abiertas y se comprometió a apoyar a las familias de las víctimas. También recordó que la inversión en infraestructuras ferroviarias ha aumentado y que se reforzarán los mecanismos de supervisión y prevención.

“Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto”, manifestó Alberto Núñez Feijóo, quien agregó que ni Sánchez ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, deberían seguir sentados en sus escaños tras el accidente, que era “evitable, no una catástrofe imprevisible”. Feijóo acusó a Sánchez de ir al Congreso a “mentir”, de jugar a la “ruleta rusa” con la seguridad de los viajeros de tren y de faltarle al respeto a las víctimas del accidente. Antes de terminar su turno, Feijóo también lanzó reproches a los socios de Gobierno, a quienes se dirigió uno a uno. Así, a la vicepresidenta segunda del Gobierno y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, le espetó que “en esta vida hay que tener un poco de dignidad”. Para el líder de Vox, Santiago Abascal, la tragedia ferroviaria “fue un crimen, no solo un accidente”, por el que espera que el presidente del Gobierno responda ante los tribunales.

Por su parte, Sumar agradeció al PSOE la “transparencia” a la hora de informar sobre accidentes ferroviarios, aunque denunció el “caos” de Rodalies. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, pidió el traspaso integral de las competencias ferroviarias a Catalunya porque cuando los catalanes “dependen” de España, la región “colapsa”. Mientras, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, defendió que Óscar Puente dio la cara, pero criticó el modelo de infraestructuras “profundamente clasista” al apostar por la alta velocidad antes “que llevar al currito de turno”.

Óscar Puente llama “carroñeros” a PP, Vox y UPN

“Ustedes son auténticos carroñeros políticos, unos irresponsables y es lógico que siembren en la ciudadanía el desconcierto”, manifestó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras las exigencias de dimisión que le lanzaron en el Congreso diputados de PP, Vox y UPN. “Ningún diputado de este grupo se lanzó a pedir la dimisión de Ana Pastor en Angrois”, añadió.

Bajan a nueve los heridos que están hospitalizados

Nueve heridos del accidente en Adamuz permanecen ingresados en hospitales andaluces, tras registrarse una alta nueva. De los nueve ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Reina Sofía de Córdoba, y de los ocho adultos uno está en la UCI. En planta hay tres ingresados en Córdoba, otros dos en el Juan Ramón Jiménez de Huelva, uno en el Infanta Elena y otro en Málaga.