El Govern afirma que las afectaciones por el episodio de viento "avalan" las restricciones

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que el volumen de daños, de personas atendidas y la mujer de 46 años fallecida en Barcelona en el episodio de viento de este jueves son argumentos que "avalan" las restricciones aplicadas por parte del Govern a lo largo del territorio. Lo ha dicho este viernes en una rueda de prensa en Barcelona para actualizar sobre la red de Rodalies junto al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en la que ha lamentado la muerte de la mujer "en nombre del Govern" y ha explicado que se encontraba en un momento descanso durante su jornada laboral.

"Cuando algunas voces apuntan a afinar estas restricciones en el ámbito comarcal o en el ámbito de línea territorial, tenemos que recordar que no se había producido un fenómeno meteorológico desde 2009-2010, con intensidad 6 de 6", ha sostenido.

Una de las voces críticas con las restricciones del Govern fue el alcalde de Girona, Lluc Salellas, quien este jueves pidió al Ejecutivo catalán "decisiones más quirúrgicas" ante el episodio de viento en Catalunya después de constatar que las afectaciones a la ciudad no fueron importantes, en sus palabras. Los fuertes vientos de este jueves también se saldaron con 6 personas que siguen hospitalizadas, de las cuales 1 está en estado crítico, 3 en estado grave y 2 menos graves, según los datos facilitados por la Conselleria de Salud.