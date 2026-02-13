Muere una mujer de 46 años que estaba en estado crítico después de caerle parte de un techo de una nave en Barcelona por el viento

Árbol caído por el viento encima de un coche en torno a la plaza Ernest Lluch de Sant Boi de Llobregat.Albert Segura / ACN

Uno de los dos heridos críticos por los efectos de las ventoleras de este jueves ha muerto, según ha informado el Departamento de Salud. La víctima es una mujer de 46 años que ingresó en el Hospital Vall d'Hebron después de que le cayera encima parte del techo en una nave industrial a Barcelona. Esta persona era una de las nueve que estaban ingresadas en hospitales por los efectos de las ventoleras, entre las cuales dos en estado crítico y tres graves. El otro herido crítico es un voluntario de Protección Civil de 22 años a quien le cayó un árbol encima en Sant Boi de Llobregat y que está ingresado, estable, en el Hospital de Bellvitge. En el mismo centro hay un compañero suyo de 23 años, herido grave, pero fuera de peligro.

En el mismo incidente de Sant Boi resultaron heridos dos voluntarios más, de 23 y 35 años, pero en estado leve. Estos dos heridos han recibido el alta.

En el Hospital Vall d'Hebron, aparte de la mujer que ha fallecido, continúa ingresada otra persona de 68 años en estado grave, con fractura de pelvis y fémur, más traumatismo torácico, después de que le cayera encima una farola a Barcelona.

El tercer herido grave es un operario de la construcción de 56 años, a quien le cayó a encima una pared en Sant Pau de Segúries en la que estaba trabajando. Está ingresado en el Hospital Josep Trueta de Girona.

Por último, hay dos heridos menos graves en el Hospital de Olot. Tienen 54 y 51 años y estaban trabajando sacando un árbol a Ribes de Freser, cuando les cayó encima.