Los informes encargados por el grupo de trabajo formado por la Generalitat, expertos y los Comuns a los juristas Pablo Feu, Fuensanta Alcalá, Jaime Palomera y el exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) Carles Viver i Pi-Sunyer avalan prohibir la compra especulativa de vivienda en zonas de mercado tensionado.

Así consta en los textos, publicados ayer, en los que los cuatro expertos consultados por el Govern ven viable desde el punto de vista jurídico limitar la compra de vivienda.

Los expertos analizan la situación del mercado inmobiliario y los posibles impactos de una ley que limite la compra a la vivienda al uso habitual de la persona adquiriente, así como ejemplos de lugares donde se han implementado iniciativas en este sentido, y concluyen que la propuesta de ley “resulta jurídicamente viable” dentro del marco constitucional.

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, celebró el aval a la prohibición de la compra especulativa de vivienda y sostuvo: “Se confirma lo que ya sabíamos y, por tanto, lo que se necesita es valentía y voluntad política”. En este sentido, insistió en que esta medida es irrenunciable para los Comuns y una condición indispensable en el marco de la negociación presupuestaria con la Generalitat, negociación que continuará mañana lunes.