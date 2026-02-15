EEUU tiende la mano a Europa para codefinir un nuevo orden internacional bajo su tutela

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó ayer que su país no busca separarse de Europa, sino revitalizar una vieja amistad y “renovar la mayor civilización de la humanidad”, porque lo que ambas partes lograron durante el último siglo ya es historia y un nuevo orden mundial o nuevo futuro es “inevitable”.

“Juntos reconstruimos el continente devastado tras dos guerras mundiales devastadoras. Cuando nos encontramos divididos una vez más por el Telón de Acero, el mundo libre unió sus brazos con los valientes disidentes que luchaban contra la tiranía en el Este para derrotar al comunismo soviético”, dijo en su intervención ante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El discurso de media hora, que suscitó aplausos, fue interpretado como conciliador frente al de hace un año del vicepresidente del país, J.D. Vance, en el que aseguró literalmente que “hay un nuevo sheriff en la ciudad”, en referencia a Donald Trump, y que fue recibido con reacciones negativas in situ y posteriores críticas de los líderes europeos.

Rubio insistió en que EEUU “está trazando el camino hacia un nuevo siglo de prosperidad” y “queremos hacerlo junto a ustedes, nuestros aliados más preciados y nuestros amigos más antiguos”, aunque también dijo que EEUU está preparado para actuar solo en política exterior si no se cumplen sus esperanzas.

Mientras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, argumentó que la realidad actual ha impuesto a Europa la decisión última de fomentar su independencia frente a las amenazas internas y externas a las que se enfrenta, porque “ya no tiene más elección” en un “mundo fracturado y hostil” y porque representa la mejor opción para entablar una nueva relación con EEUU basada en la autosufiencia europea en seguridad, defensa, comercio y tecnología digital.

“No al rearme” de Sánchez

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó en su intervención en Múnich un aumento de las políticas de disuasión nuclear y pidió a las potencias de la OTAN que “pongan freno y firmen” para impedir una nueva carrera armamentística porque considera que actualmente “el rearme más necesario en el mundo es el rearme moral”.

Cinco países acusan a Rusia de asesinar en prisión a Navalni

■ Los gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos señalaron ayer en un comunicado conjunto al Gobierno ruso por el asesinato del opositor ruso Alexei Navalni hace dos años e indicaron que en el ataque se utilizó una potente neurotoxina, la epibatidina, originaria de una rana dardo de Ecuador. Rusia, recordaron, afirmó que Navalni murió por causas naturales, “pero dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas de los que se informó, el envenenamiento es la causa de su muerte con una alta probabilidad”.