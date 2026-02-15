Más de 200 municipios catalanes activan sus planes municipales ante el fuerte viento

Dos vehículos estacionados en una calle de Tortosa afectados por la caída de escombros por el viento. - ARIADNA ESCODA/ACN

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La subdirectora de Protección Civil de la Generalitat, Imma Solé, afirmó ayer que más de 200 municipios catalanes habían activado su planificación municipal para valorar las afectaciones del episodio de fuerte viento de las últimas horas.

En declaraciones a los medios, junto con el jefe del Área de Predicción Meteorológica de Catalunya, Santi Segalà, Solé recordó la recomendación de evitar desplazamientos y actividades en el exterior frente a rachas de viento que superaron los 140 kilómetros por hora en puntos del sur de Catalunya y los pirineos.

También confirmó que no hay “ninguna incidencia que haya afectado a personas de manera grave” y añadió que no se han registrado nuevas incidencias respecto al suministro de energía, aunque había 900 abonados sin suministro en la zona de Amposta (Tarragona) y había otra incidencia registrada en Ulldecona (Tarragona), por lo que se trabajaba en su resolución.

Los Bomberos de la Generalitat recibieron un total de 681 avisos por el temporal de viento hasta las 18.00 horas, especialmente provenientes de la Metropolitana Sur (193), las Terres de l’Ebre (171) y Tarragona (136). Tortosa, Roquetes, L’Ametlla de Mar, Ulldecona y Amposta fueron cinco de las poblaciones con más incidencias por el vendaval, que dejó rachas que rozaron los 150 km/h en el Montsià y el Baix Ebre.

Los avisos eran por afectaciones a coches aparcados por caída de muros o ladrillos, señales de tráfico y placas solares arrancadas por el viento, y árboles y tejas caídas en la vía pública. Destacan la caída de un muro en la plaza Antonio Casanova de Tortosa –con dos vehículos afectados– y los destrozos en el techo del pabellón polideportivo de la Sénia.

Predicción meteorológica

Por su parte, Segalà advirtió que durante la tarde todavía se iban a producir rachas de viento fuertes y “aunque bajen algunas de estas rachas máximas todavía habrá viento sostenido” en zonas de las Terres de l’Ebre.

Además, también alertó de olas que podían superar los 4 metros en zonas de la costa de Tarragona y nevadas en el Pirineo que podían acumular grandes cantidades de nieve.

Finalmente, dijo que hoy domingo “todavía se registrarán rachas fuertes en la zona de los dos extremos del país, pero poco a poco este temporal de viento irá remitiendo”.

Suspendidos los trenes en el Corredor Mediterráneo

Los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por los fuertes vientos –por encima de los 120 kilómetros por hora–, por nevadas, lluvias u oleaje se ampliaron a todas las comunidades y ciudades autónomas.Renfe suprimió ayer el servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo y trenes del Corredor del Levante entre València y Castelló por los avisos rojo y naranja emitidos por Aemet para la Comunitat Valenciana ante las rachas de vientos fuertes y huracanados.Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) decidió limitar la velocidad a 80 km/h en las carreteras de la provincia de Castelló, en peligro extremo por vientos huracanados, y, además, en la AP-7 se restringió la circulación a camiones.Asimismo, Andalucía elevó el total acumulado de emergencias gestionadas durante la serie de borrascas a 13.010, la mayoría de ellas en la provincia de Cádiz.