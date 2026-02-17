Acusan al número 2 de la Policía Española de violación sexual y este dimite

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, ha presentado la dimisión después de que esta tarde haya trascendido que se lo investiga por agresión sexual. Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado que el comisario principal ha comunicado la "decisión de renunciar al cargo", una renuncia que hará efectiva "en las próximas horas".

Este mismo martes se ha sabido que un tribunal de instancia de Madrid ha admitido la querella por presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de dinero públicos interpuesta por una subordinada y expareja. González está citado a declarar el 17 de marzo. Los hechos habrían tenido lugar en abril del año pasado. La querellante lo acusa de penetración sin consentimiento.