Detenido el expríncipe Andrés, vinculado con el caso Epstein, por “conducta indebida”

La monarquía británica sufrió ayer un golpe devastador tras la detención ayer de Andrés Mountatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, por supuesta mala conducta en relación con el escándalo del pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Tras varios meses de polémica por el alcance de los vínculos entre el expríncipe y el magnate pederasta estadounidense, la Policía del Valle de Támesis, la fuerza del orden que corresponde a Windsor, ordenó el arresto del antiguo duque de York, que ayer cumplía 66 años. Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

El hermano del rey permanecía ayer detenido en una comisaría mientras la policía investiga una denuncia que apunta a que Andrés entregó a Epstein documentos sensibles del Gobierno británico cuando era representante especial comercial entre 2001 y 2011. En virtud de la legislación británica, la policía puede retener a una persona por un máximo de 24 horas desde el momento en que llega a la comisaría antes de ser acusada o puesta en libertad, pero un alto cargo policial puede autorizar una extensión de la detención.

La explosiva noticia del arresto se conoció poco después de que el primer ministro, Keir Starmer, dijera a la BBC que nadie estaba “por encima de la ley” al referirse al caso Epstein, el multimillonario que murió en agosto de 2019 después en una cárcel de EEUU por trata de chicas menores de edad con fines de explotación sexual.

El propio rey Carlos III de Inglaterra afirmó que “la ley debe seguir su curso” tras la detención de su hermano.

Mientras prosigue el proceso, el monarca admitió que no sería correcto por su parte hacer más comentarios sobre este asunto. “Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes”, señaló el rey, que cerró la nota con su habitual firma, Carlos R.

Las fuerzas del orden indicaron que, tras el arresto del hermano del rey, llevaban a cabo registros en propiedades en los condados de Norfolk, donde está Sandringham, y Berkshire, donde está Windsor y el área donde vivía Andrés hasta hace unas semanas.

Según un comunicado de la Policía británica, se trata de un caso “activo”, por lo que “se recomienda tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial”.

La Policía británica examina los vuelos del pedófilo convicto

Varias fuerzas policiales británicas evalúan actualmente el movimiento del avión privado del fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en distintos aeropuertos del Reino Unido para intentar averiguar si fue usado para transportar a menores de edad. Virginia Giuffre, ya fallecida, afirmó que en 2014 fue trasladada desde EEUU al Reino Unido por Epstein cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe Andrés, una alegación que este siempre ha negado.Por otra parte, el multimillonario estadounidense Les Wexner, exdirector de las firmas de moda Abercrombie & Fitch y Victoria’s Secret, negó el miércoles durante un testimonio a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que tuviera conocimiento de los crímenes cometidos por Epstein, asegurando que este “llevaba una doble vida”.