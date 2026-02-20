El exlíder surcoreano evita la pena de muerte

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un tribunal de Corea del Sur condenó ayer a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk-yeol, hallado culpable de “insurrección” por su imposición fallida de la ley marcial a finales de 2024. La Justicia surcoreana consideró que la declaración de la ley marcial violó la autoridad del Parlamento y consideró a Yoon como “el líder de una insurrección”. El exmandatario, sin embargo, evitó la pena de muerte, tal y como pedía la Fiscalía. “Si bien los elementos del crimen son reconocidos, se consideraron varios factores a la hora de determinar el castigo”, declaró el tribunal. Además de Yoon, el exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue sentenciado a 30 años de prisión.

La sentencia estuvo marcada por las protestas en las calles por parte de partidarios de Yoon y también de detractores del expresidente en los alrededores del tribunal.