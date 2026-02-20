El Govern de Illa sella el “sí” de los Comuns a los presupuestos de 2026

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Govern y Comuns llegaron ayer a un acuerdo para el proyecto de los presupuestos de 2026, escenificado con la firma del president de la Generalitat, Salvador Illa, y la líder de Comuns, Jéssica Albiach. Con el 'sí' de la formación izquierdista, Illa solo necesitará el apoyo de ERC para aprobar las cuentas. Los republicanos insisten en la recaudación total del IRPF, con la posibilidad de incorporarla en la ley de financiación.

Después de varios pactos parciales en vivienda, transportes, educación y salud, las negociaciones han culminado con el acuerdo para modificar la ley de urbanismo y prohibir la compra especulativa de vivienda, que implica la limitación para los grandes tenedores en zonas tensionadas. Sin embargo, permite al resto de propietarios comprar pisos y ponerlos en alquiler si se respeta el precio máximo fijado en áreas de mercado tensionado.

Illa sostuvo que los presupuestos son necesarios para el Govern que lidera, pero “sobre todo” para Catalunya, mientras que Albiach celebró el pacto pero advirtió al Executiu que estarán “atentos” para su cumplimiento. Asimismo, la líder de los Comuns destacó que el acuerdo posibilita la prohibición de compra especulativa “en seis meses”, al prever que la modificación de la ley de urbanismo se apruebe en el primer semestre del año.

Los Comuns, además, explicaron que el pacto incorpora actuaciones estratégicas para Lleida, como el refuerzo de los servicios sanitarios –garantizando el servicio de cateterismos todo el año–, la mejora de la conectividad ferroviaria y una movilidad pública más eficiente.

Apuesta por la reelección

Paralelamente, Illa anunció el miércoles su intención de presentarse de nuevo como president. “Creo que nos vendría bien una etapa de estabilidad, para asentar las cosas y marcar un rumbo”, dijo el mandatario, que remarcó que las decisiones “las toman los ciudadanos”. En relación a la inmigración, Illa aseguró que las regularizaciones anteriores “no han generado un efecto llamada” y defendió que “es un acto de dignidad que permitirá incorporarles al mundo laboral”.

Junts carga contra los “inventos” en vivienda y el “modelo Colau”

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, reprochó al Govern que “compre los inventos” de los Comuns sobre vivienda y remarcó que las cuentas “debían entrar en vigor el 1 de enero”. “Lo que pretenden es exportar el modelo Colau a todo el país, y esto no solucionará el problema”, dijo. El sector inmobiliario también cuestionó la prohibición de compra especulativa de vivienda, al considerar que se trata de “un pacto de extrema izquierda populista” y al advertir que “puede tener problemas jurídicos de constitucionalidad”.Por su parte, el Gobierno español celebró el pacto sobre los presupuestos de la Generalitat, valorando la “determinación” del Govern para “preservar la función social de la vivienda” y seguir el “camino” de la UE. Paralelamente, la CUP apostó por prohibir la compra de viviendas si se destinan a segundas residencias.