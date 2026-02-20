Esquerra marca distancias con el proyecto de Rufián

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, marcó de nuevo distancia respecto al frente de izquierdas propuesto por el líder de la formación en Madrid, Gabriel Rufiían. “Me parece muy bien que cada uno proponga lo que quiera, pero ERC se presentará en las cuatro provincias catalanas”, dijo Junqueras el miércoles.

El exvicepresident de la Generalitat aseguró que no sustituirá a Rufián al frente del grupo en el Congreso, y destacó que son “muy amigos” y que “hay muy buena relación”. Sin embargo, El Mundo informó de que Junqueras se plantea prescindir de Rufián, al que ve “amortizado”, y proponer al diputado en el Parlament Jordi Albert como su sucesor.

Por otro lado, Junqueras explicó que se reunió en Bélgica con el líder de Junts, Carles Puigdemont, con el que habló sobre Rodalies, financiación e IRPF. Asimismo, instó al PSOE y al PSC a cumplir “compromisos previos” para aprobar los presupuestos en el Congreso y en el Parlament.

Mientras, el acto de Rufián ha provocado reacciones de todo tipo en la izquierda. ERC, EH Bildu y BNG siguen rechazando cualquier coalición, y Sumar reivindica que la propuesta de unidad de la izquierda ya se llevó a cabo en 2023. Por su parte, el PP considera que la propuesta de Rufián muestra la “agonía” de un espacio “absorbido por el sanchismo”.