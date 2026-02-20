El Supremo de los Estados Unidos tumba gran parte de los aranceles impuestos por Donald Trump por todo el mundo

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha tumbado este viernes parte de los aranceles impuestos por Donald Trump por todo el mundo. En una decisión adoptada con 6 votos a favor y 3 en contra, el tribunal, de mayoría conservadora, considera que la ley en la que se amparó Trump para aprobar los gravámenes "no autoriza al presidente a imponer aranceles". Según los magistrados, la Constitución norteamericana otorga "muy claramente" al Congreso de los Estados Unidos el poder de imponer impuestos. "Ninguna de las facultades previstas en la ley incluye el poder distintivo y extraordinario de recaudar ingresos. El hecho de que ningún presidente haya encontrado nunca un poder así en esta ley es una prueba contundente que no existe", han sentenciado los magistrados.

La decisión del Supremo afecta a los llamados aranceles recíprocos que Trump decidió imponer a países de todo el mundo, entre los cuales socios comerciales como la UE, así como el Canadá, México o China. Son los gravámenes que el presidente norteamericano anunció en abril del año pasado y que aprobó invocando la ley de poderes de emergencia de 1977 (IEEPA, por las siglas en inglés).

En la sentencia, de 170 páginas, el Supremo niega que la ley otorgue al presidente norteamericano la capacidad de imponer gravámenes de forma ilimitada a otros países y afirma que Trump se extralimitó.

"La IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles", concluye la sentencia del tribunal, que rechaza la "interpretación" de la administración de Trump de la ley y subraya que era necesaria una "autorización clara del Congreso" que justificara la atribución de facultades para imponer los gravámenes.

El objetivo del presidente norteamericano era acabar con el "déficit comercial" de los Estados Unidos respecto del resto de países. Según Trump, se trataba de una "emergencia nacional", motivo por el cual invocó la ley de 1977.

En el caso del Canadá, México y China, los gravámenes se impusieron bajo el argumento que se trataba de una emergencia relacionada con el narcotráfico. Trump fue el primer presidente al invocar esta ley para imponer gravámenes a las importaciones.

"La falta de precedente histórico de los aranceles basados en la IEEPA, junto con la amplitud de la autoridad que el presidente reclama, es un indicio revelador de que estos aranceles van más allá del alcance legítimo del presidente", indica la sentencia.

Según los magistrados, la interpretación que hizo la administración de Trump de la ley representa una "expansión transformadora" de la autoridad del presidente en materia de política arancelaria. "Sustituiría a la histórica colaboración entre el poder ejecutivo y el legislativo en política comercial por una formulación de políticas presidenciales sin control", afirman los magistrados.

La sentencia ha sido aprobada por seis votos a favor y tres votos en contra de los magistrados del Supremo, de mayoría conservadora, y deja al aire la política de aranceles que Trump ha impuesto desde su retorno a la Casa Blanca.