Trump promete 10.000 millones a su Junta de Paz con Gaza como objetivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la reunión de la Junta de Paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró ayer la primera reunión de la Junta de Paz en Washington.

En un discurso inicial, el dirigente estadounidense prometió 10.000 millones de dólares a la organización que él mismo preside y pretende supervisar el alto el fuego y la reconstrucción de la Franja de Gaza.

Una cifra que se sumaría a los 5.000 millones de dólares anunciados por otros miembros de la junta, de la que la conforman una veintena de países, según Trump.

“La guerra en Gaza ha terminado”, dijo Trump triunfalista, aunque admitió que todavía quedan “algunas llamas” en el territorio.

El encuentro de la Junta de Paz debe abordar la segunda fase del alto el fuego en la Franja, que prevé el desarme de Hamás, la creación de un gobierno tecnocrático palestino para gestionar el territorio de forma transitoria y de una fuerza de estabilización internacional.

Así, Trump volvió a presionar a Hamás para que entregue las armas avisando de las “duras” represalias si no lo hacen.

En este sentido, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que Estados Unidos comparte la idea de esperar a que se produzca el completo desarme de Hamás antes de iniciar el proceso de reconstrucción de la Franja de Gaza.

Por otra parte, Trump dijo que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán en los “próximos diez días” si ambos países no llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.