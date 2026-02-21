Asesina a su hijo de 10 años y hiere a su pareja antes de ser abatido

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un niño de 10 años fue ayer asesinado por su padre, de 35 años, quien le golpeó con un machete en la cabeza e hirió de gravedad a la madre, de 26 años, con el arma blanca, tras lo cual fue abatido a tiros por la Guardia Civil al herir a otro agente en el municipio tinerfeño de Arona. La mujer se encuentra en estado crítico y a última hora de ayer permanecía ingresada en el hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos sucedieron alrededor de la una de la mañana cuando los vecinos alertaron a la Policía Local y a la Guardia Civil de una fuerte discusión en el interior del domicilio donde vivía la familia. Según relató el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el hombre le asestó a su hijo un fuerte golpe en la cabeza con un machete e hirió de gravedad a su pareja y madre del menor con la misma arma, con una hoja de unos 60 centímetros “muy cortante”. El agresor, sobre el que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias aseguró que no constaban antecedentes penales ni denuncias, fue abatido por los agentes que acudieron a la vivienda, pues también intentó agredirlos con el machete en un estado de gran alteración y, de hecho, uno de los agentes fue herido en un brazo con un corte al borde del chaleco antibalas. Este precisó de una operación de cirugía menor y está fuera de peligro. El ayuntamiento de Arona, de donde era la familia, decretó dos días de luto oficial en el municipio como muestra de dolor, respeto y solidaridad por lo acontecido. Asimismo, anoche se informó de que un hombre había sido detenido en Sarriguren, en la localidad navarra del Valle Egüés, acusado de asesinar a su mujer con un arma blanca y de herir de gravedad a su madre –suegra de la víctima–, según fuentes cercanas a la investigación.

Esta está siendo una semana negra de violencia de género, con cuatro mujeres y dos niños víctimas de esta lacra social en la Camunitat Valenciana, Madrid, Navarra y Tenerife.

