El Parlamento venezolano aprueba por unanimidad la histórica ley de amnistía

El Parlamento venezolano aprobó el jueves por unanimidad la ley de amnistía impulsada por la presidenta del país, Delcy Rodríguez, que abre la puerta a excarcelar a presos políticos desde 1999, excluyendo a los condenados por delitos graves de corrupción o contra los derechos humanos. Rodríguez aseguró estar “muy complacida” y pidió “máxima celeridad” a la aplicación de la norma a la Cámara y a la comisión para reformar el sistema judicial.

Varios familiares de presos políticos celebraron la aprobación de la ley y anunciaron el fin de la huelga de hambre que mantenían diez mujeres. Además, el opositor Juan Pablo Guanipa fue liberado después de quedar en arresto domiciliario hace unas dos semanas.

Mientras, el presidente de EEUU, Donald Trump, informó de que 50 millones de barriles de petróleo ya están de camino a Houston, una noticia “fantástica” para Venezuela. El mandatario destacó el “gran trabajo” de su homóloga venezolana, sin mencionarla directamente.

Por su parte, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, instó a la Unión Europea a levantar las sanciones contra Rodríguez, para enviar “un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa”.