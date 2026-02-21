El Supremo de EEUU declara ilegales gran parte de los aranceles impuestos por Trump

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó ayer la legalidad de gran parte de los aranceles impuestos por el presidente del país, Donald Trump, al declarar que su Gobierno se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por él para imponer los gravámenes a sus socios comerciales. Con una mayoría clara de seis votos a tres, el Supremo –dominado por conservadores– dio así uno de los primeros grandes reveses a Trump en su segundo mandato, un giro en la tendencia hasta ahora favorable al mandatario en otros temas clave de su agenda. En su fallo, el Supremo considera que el uso de esta legislación por Trump supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos. Esta decisión abre la puerta a que las empresas pidan la devolución de todas las tasas pagadas este año y deja a Trump con opciones limitadas para recuperar su política arancelaria. Para aplicar los gravámenes, el mandatario se basó en la ley de poderes económicos internacionales para emergencias (LPEIE), que permite “regular el comercio” con países extranjeros en caso de emergencia. En la sentencia, el Supremo considera que esa cláusula no incluye poderes para imponer aranceles, ya que la ley no lo especifica.

Trump respondió a la sentencia anunciando la imposición de un arancel global del 10% y apuntó que lo hará “dentro de tres días” y amparado en la ley de Comercio de 1974. Esta norma histórica de Estados Unidos otorga al presidente facultades para imponer aranceles de hasta el 15% durante períodos de 150 días. El mandatario, que calificó de “profundamente decepcionante” y de “decisión terrible” el fallo de la Corte Suprema, reconoció que sería “prácticamente imposible” devolver las cantidades cobradas a los importadores, que ya ascienden a unos 240.000 millones de dólares, según las cifras oficiales.”Este era un caso importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional”, dijo el presidente. Por su parte, la Comisión Europea reivindicó que las empresas dependen de la “estabilidad y la previsibilidad en la relación comercial”.

Mientras, la Federación Nacional de Minoristas –que agrupa a las empresas del sector en EEUU– consideró que la decisión del Supremo proporciona certidumbre y reclamó que se garantice un proceso fluido para reembolsar los gravámenes.

Las exportaciones leridanas a EEUU cayeron un 35% en 2025

La provincia de Lleida exportó productos a Estados Unidos por un valor de 78,29 millones de euros en 2025 (según los datos provisionales del ministerio de Comercio), lo que representó una caída de alrededor del 35% respecto a 2024 (unos 121 millones). Los aranceles de Donald Trump a los productos europeos entraron en vigor en agosto; desde este mes hasta diciembre, las exportaciones a EEUU cayeron cerca de un 25% (de unos 37,65 millones a 27,93 millones).El aceite de oliva es el producto más vendido a EEUU desde Lleida: en 2025 el valor de sus exportaciones fue de 42,87 millones de euros, seguido de las máquinas y los aparatos mecánicos (9,7 millones de euros).Las medidas de la Administración estadounidense golpearon a al menos 136 empresas leridanas, que han soportado los aranceles de aproximadamente el 15% y se abre la posibilidad de que puedan reclamar.