Illa intenta atraer a ERC mostrando compromiso con la gestión del IRPF

Un día después de sellar un acuerdo con los Comuns para su apoyo a los presupuestos de 2026, el president de la Generalitat, Salvar Illa, trató ayer de presionar a ERC para que se siente a negociar las nuevas cuentas reafirmando que su compromiso con que Catalunya avance hacia la recaudación del IRPF y el nuevo modelo de financiación, exigencias de los republicanos para iniciar las conversaciones, es “total”. En una intervención durante una reunión del Consell Técnico de la Generalitat, Illa insistió en que el Govern “está cumpliendo los acuerdos de investidura” y en que “seguirá cumpliéndolos”. “Sé lo que debemos hacer, sé cómo hacerlo y mi compromiso es total”, aseveró. Sin embargo, recordó que para seguir avanzando y resolver los problemas de los ciudadanos de Catalunya los presupuestos son “un instrumento necesario”.

El presidente aseguró que se siente “orgulloso” de los pactos de investidura sellados con los republicanos y Comuns y lo contrapuso con las alianzas que se están tejiendo en algunas autonomías. “En otros lugares parece que quieran esconder los pactos, pero de estos debemos sentirnos orgullosos y mi compromiso es darles un cumplimiento escrupuloso”, aseveró.

El Govern quiere que los presupuestos de la Generalitat de 2026 entren en vigor antes de que acabe el primer trimestre. La tramitación parlamentaria de las cuentas suele durar entre seis y ocho semanas, por eso si quire cumplir los plazos debería sellar un acuerdo ya.

ERC ha retirado esta semana su proposición de ley para recaudar el IRPF al ver “más factible” negociar enmiendas al nuevo modelo de financiación que incluyan esta cesión, aunque Junqueras pidió el lunes que el PSOE mostrara su apoyo a esta vía. Es una reclamación que los republicanos hace semanas que plantean y fuentes del partido se habían mostrado “decepcionadas” con las primeras declaraciones del president catalán sobre esta cuestión en su regreso al trabajo tras un mes de baja.El guiño hecho ayer por el jefe del Executiu puede ser el gesto que los de esquerra esperaban y puede que así lo exprese el líder de la formación, Oriol Junqueras, en el Consejo Nacional que el partido celebrará hoy.

Foment tilda de “filocomunista” el veto a la compra especulativa

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, tildó ayer de “filocomunista” el veto a la compra de vivienda para especular rubricado por el Govern y los Comuns, que supondrá una modificación de la ley de urbanismo y forma parte de su acuerdo para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2026. Sánchez Libre mostró su preocupación por el impacto que la medida tendrá en la propiedad privada, aunque aseguró que la patronal “no puede permitirse el lujo de no tener presupuestos, aunque no gusten”. “Me preocupa la imagen de Catalunya en el exterior por implementar políticas filocomunistas que vulneran derechos fundamentales”, criticó.