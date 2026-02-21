La huelga general no logra frenar la reforma laboral de Milei

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó ayer el proyecto de reforma laboral propuesto por el Gobierno del presidente Javier Milei, que volverá al Senado para su aprobación final tras la eliminación de un polémico artículo sobre licencias por enfermedad, mientras en las calles las protestas eran repelidas con el lanzamiento de chorros de agua, gases pimienta y lacrimógeno por parte de la policía, todo en el marco de una huelga general que, según las centrales sindicales, cosechó un elevado nivel de adhesión.

La ley modifica sustancialmente las condiciones laborales en un país con una fuerte tradición de lucha obrera.Entre los puntos centrales del proyecto se incluye la ampliación de 8 a 12 horas de la jornada laboral, una nueva base de cálculo de las indemnizaciones por despido, lo que en la práctica significará una reducción de las mismas, y se propone crear un banco de horas extras, que se otorgarían como tiempo libre pero no se cobrarían. La norma también limita el derecho a la huelga.