La monarquía británica, en su momento más duro tras el arresto de Andrés

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El arresto y posterior liberación de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, por su vinculación con Jeffrey Epstein sitúa a la monarquía británica en su momento más vulnerable, con una reputación en declive, mientras que se abre un interrogante sobre si esta centenaria institución podrá superar su peor crisis en casi un siglo. El expríncipe, el primer miembro de la realeza en ser arrestado en la historia moderna en el Reino Unido, fue interrogado durante once horas por supuesta mala conducta en un cargo público en una comisaría donde se le tomaron sus huellas dactilares, se le realizaron las fotografías de la ficha policial y muestras de ADN, como a “cualquier delincuente común”. Andrés, fue detenido por una denuncia contenida en los archivos de Epstein de que le facilitó a éste documentos sensibles del Gobierno británico cuando era representante especial de Comercio a inicios de los 2000.