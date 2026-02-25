El Gobierno desclasifica hoy 153 “unidades documentales” del 23-F

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El gobierno español desclasificará hoy 153 “unidades documentales” sobre el intento de golpe de estado del 23-F de 1981, con informes, transcripciones de conversaciones e imágenes, pero sin vídeo. Así lo explicó ayer la ministra portavoz del gobierno español, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros, que aseguró que se desclasifica “todo de lo que se tiene constancia”.

Saiz argumentó que la publicación de los archivos pretende también impedir que la ultraderecha difunda sus “teorías”. Además, espera que no pueda desinformar así a los jóvenes que piensan que “con Franco se vivía mejor”. La ministra manifestó que los expertos consideran que 45 años son “suficientes” para desclasificar ahora toda esa documentación.

Durante la rueda de prensa, Saiz argumentó que una “democracia plena” debe tener acceso a la información que el gobierno español desclasificará a partir de hoy. El ejecutivo publicará toda la documentación a la que ha podido acceder.

La portavoz del ejecutivo español no valoró el papel del rey emérito, Juan Carlos I (quien era monarca en 1981), al argumentar que ella no ha visto toda la documentación que se desclasificará. De hecho, pidió “paciencia” a la ciudadanía a la espera de toda la publicación.

“El gobierno ha llegado a donde podía llegar”, insistió la ministra, que afirmó que era una “anomalía democrática” que todavía no se hubieran hecho públicos todos estos archivos, casi medio siglo después del intento de golpe de estado.

La documentación descladificada sobre el fallido intento de golpe de Estado será accesible en la web oficial de la Moncloa, www.lamoncloa.gob.es, a partir de las 12 horas de hoy miércoles.