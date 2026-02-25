Entra en vigor el nuevo arancel global de Estados Unidos del 10%

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Estados Unidos comenzó ayer a implementar el nuevo arancel global del 10% anunciado el pasado viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump, después de que el Tribunal Supremo anulara la mayor parte de los gravámenes impuestos por Washington al considerar que la Casa Blanca se había extralimitado al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para fijar tarifas.

Si bien el pasado sábado el propio Trump anunció que subirá del 10 al 15% este nuevo gravamen global, la amenaza aún no se ha materializado oficialmente, aunque la prensa estadounidense apuntaba que la Casa Blanca estaría trabajando en una propuesta formal para incrementar la tasa.

Por su parte, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, pidió al Parlamento Europeo que culmine “en marzo” el proceso de ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos, siempre que Bruselas reciba las aclaraciones solicitadas a Washington sobre el alcance de la última ronda de aranceles anunciadas por Trump.

Discurso a la nación

Por otra parte, anoche estaba previsto que Donald Trump se dirigiera a la nación a una sesión conjunta del 119.º Congreso de Estados Unidos, en un momento especialmente delicado para su presidencia.

Su índice de aprobación ha caído, aumentan las preocupaciones sobre Irán y muchos estadounidenses siguen lidiando con el alto costo de vida mientras se acercan las elecciones legislativas del mes de noviembre.