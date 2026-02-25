ERC amaga con una enmienda a la totalidad de las cuentas, que prevén 9.100 millones más

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, aseguró ayer que si no se cumple la cesión de la recaudación del IRPF –parte del acuerdo entre ERC y PSC para investir como presidente de la Generalitat a Salvador Illa– no habrá presupuestos en Catalunya este 2026 y amenazó con presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas si el PSC, como tiene previsto, presenta unos presupuestos en el Parlament. Junqueras reiteró la negativa republicana a apoyar las cuentas y afirmó que ahora mismo no ve margen para el entendimiento, puesto que “no parece que el Partido Socialista quiera cumplir con el tema del IRPF”. Con todo, volvió a tender la mano a prorrogar las cuentas actuales con ampliaciones de crédito, y descartó que vaya a haber un adelanto electoral. “Saben que no les conviene, porque, además, el país no ganaría nada”, concluyó el republicano. Pese al posicionamiento de Junqueras, la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, defendió que “siempre hay margen de maniobra” y aseguró que “hasta el minuto final hay opciones”. En esta línea, dijo que su partido no se levanta de la mesa, pero añadió que no basta con un “gesto” del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el IRPF. “Es necesario que digan que harán posible lo acordado”.

El Govern, que reiteró que no contempla otro escenario posible que el de tener cuentas nuevas para este año, tiene previsto aprobar el viernes el proyecto, que incrementará el gasto en 9.100 millones de euros con respecto a 2023 –los últimos presupuestos aprobados–. Entre otras medidas, las cuentas incorporarán 1.250 millones de euros para políticas de vivienda, unos 4.400 para el Pla Nacional per a la Indústria, o 20 millones para reforzar el servicio de buses interurbanos. Asimismo, existen 180 millones para la empresa de energía pública, la Energètica. Así lo anunció la consellera de Economía, Alícia Romero, que instó a ERC a actuar con “responsabilidad” y evitar que se pierdan “recursos, capacidad de gestión y eficacia”. Según Romero, la Generalitat “cumple los acuerdos” y avanza con el modelo de financiación y el consorcio de inversiones. “Estamos trabajando también en el IRPF”, añadió la consellera, quien opinó que han “generado las confianzas suficientes” para que ERC se sume al acuerdo. Pese a ver “prioritario” el pacto con ERC, Romero también abre la puerta a otros grupos que tengan “voluntad e interés”. “Catalunya no puede seguir esperando; necesita los presupuestos, por interés de los catalanes”, afirmó por su parte la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que reclamó que todo el mundo haga como aseguró que hace el Executiu y ponga “el interés de los catalanes por delante de cualquier otro interés”. “Aprobaremos los presupuestos en el Govern. A partir de ahí, cada uno debe explicar qué decisiones toma”, concluyó.

Junts criticó ayer la falta de “responsabilidad” del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por presentar un presupuesto sin tener garantizados los apoyos suficientes. El portavoz del grupo parlamentario, Salvador Vergés, dijo que la decisión constata la “inestabilidad” del Govern y su “sumisión”. También afeó que las cuentas que el Executiu tiene previsto aprobar en una reunión extraordinaria el viernes y posteriormente llevar al Parlament están “sesgadas hacia el extremo” y “supeditadas a la doctrina de Ada Colau”. “Solo exportan el fracaso de las políticas de Colau al resto del país”, señalaron. Sobre el posicionamiento de Junts respecto a las cuentas, Vergés apuntó que lo que conocen hasta ahora no les gusta, pero evitó decir si presentarán una enmienda a la totalidad. “Vamos a tomar la decisión cuando se presenten”, afirmó.

Quien sí anunció la presentación de una enmienda a la totalidad fue el PPC, que insistió en pedir al president de la Generalitat que convoque elecciones si no se aprueban las cuentas. Así lo aseguró el portavoz del grupo parlamentario, Juan Fernández, quien defendió la enmienda a la totalidad porque el presupuesto “no merece retoques parciales”, ya que“el problema no es una partida concreta”, sino que representan un “modelo fracasado”.

Por su parte, la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, instó al Govern y a ERC a ponerse de acuerdo para poder aprobarlos: “Hay margen para la negociación y para el acuerdo. Catalunya necesita presupuestos”, aseveró.

Pacto con Comuns para carreteras y tratamiento de los ictus en Lleida

Los Comunes han llegado a un acuerdo con la Generalitat para los presupuestos de 2026 que incorpora una actuación prioritaria para el Alt Pirineu y Arán, con el objetivo de reforzar la seguridad de las infraestructuras viarias y garantizar una movilidad más segura. También contempla una partida de 21 millones para mejoras y más servicios en la línea de autobuses Puigcerdà-Barcelona y el aumento del transporte a demanda de autobús interurbano para la Cerdanya y el Alt Urgell. Asimismo, el acuerdo incluye el compromiso del Govern a fgarantizar el tratamiento ininterrumpido en Lleida de los ictus graves en el hospital Arnau de Vilanova.

El pleno para debatir las cuentas, del 10 al 12 de marzo

El Parlament debatirá durante el próximo pleno del 10 al 12 de marzo los presupuestos de la Generalitat de 2026, que presentará la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, este viernes. La Mesa del Parlament, una vez admitido a trámite el proyecto, debe abrir dos plazos para enmiendas: uno no inferior a 10 días para enmiendas a la totalidad, y otro no inferior a 20 días para enmiendas al articulado. Por ello se prevé que durante el pleno del 10 al 12 de marzo se pueda realizar el debate a la totalidad de las cuentas. Los consellers explicarán la semana que viene las partidas presupuestarias de sus departamentos en sus respectivas comisiones.