La familia de Tejero, durante el 23-F: "Lo han dejado tirado como una colilla"

Antonio Tejero dijo a su familia que todos los capitales generales, Jaime Milans del Bosch, Alfonso Armada e incluso el rey Juan Carlos I estaban "detrás" del golpe de estado del 23-F. Así lo explicaron la esposa y la hija del coronel golpista, Carmen Díez y Elvira Tejero, en conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil aquel día, que han sido desclasificadas este miércoles por el gobierno español. En estas llamadas, insisten en que todos los estamentos implicados "lo han dejado tirado como una colilla" y que han retrocedido. Carmen Díez se refiere en una decena a veces a su marido como "tonto" y "desgraciado". También revela que les ofrecieron una "salida honrosa" durante el transcurso del día, pero no aclara quien.

En una de estas llamadas desclasificadas, la hija de Antonio Tejero lamenta que a su padre "lo han dejado atrás" y que sólo le ha dado apoyo Jaime Milans del Bosch. "Ni Armada, ni el Rey, ni nada, estaba todo el mundo detrás", relata su interlocutor. Elvira Tejero también asegura en otro fragmento: "Estaba el Rey detrás. Él... estaba detrás, y todo el ejército, todo. Las cinco capitanías de España. Todo el mundo estaba detrás".

En otra de las conversaciones, la hija de Tejero detalla que el plan pasaba para que Jaime Milans del Bosch asumiera la presidencia del gobierno español. "Si incluso el Rey estaba metido en el medio y ha retrocedido todo el mundo", apunta en la llamada con una interlocutora.

Por su parte, otro de los hijos, Moncho Tejero, admite que "lo que me fastidia es que toda esta gente que después ha dicho que está con el Rey, precisamente el Rey también estaba metido por aquí". Denuncia a su interlocutor que "le han hecho una emboscada".

Los documentos desclasificados este miércoles también incluyen transcripciones de la esposa, Carmen Díez, que hace referencia a la situación de su marido: "Al tonto desgraciado, lo han dejado solo, para no cambiar".