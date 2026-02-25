SEGRE

México da por acabada la crisis tras la muerte de ‘El Mencho’

Control policial en Ciudad de México. - XINHUA NEWS

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó ayer que la situación en Jalisco “se está normalizando” tras la ola de violencia desatada el domingo tras el arresto y posterior muerte del narco Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho’, y confió en breve se reabra el aeropuerto de Guadalajara. Por ello, dijo que no hay “ningún riesgo” para la seguridad de los visitantes que acudan a Guadalajara, una de las sedes del país en el Mundial de fútbol 2026.

