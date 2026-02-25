NORTEAMÉRICA
México da por acabada la crisis tras la muerte de ‘El Mencho’
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó ayer que la situación en Jalisco “se está normalizando” tras la ola de violencia desatada el domingo tras el arresto y posterior muerte del narco Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho’, y confió en breve se reabra el aeropuerto de Guadalajara. Por ello, dijo que no hay “ningún riesgo” para la seguridad de los visitantes que acudan a Guadalajara, una de las sedes del país en el Mundial de fútbol 2026.