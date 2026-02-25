Muere Antonio Tejero, el autor del 23F, con 93 años, el mismo día que se han desclasificado los documentos del intento del golpe de Estado

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El teniente coronel Antonio Tejero ha muerto este miércoles 25 de febrero a los 93 años, según ha confirmado la abogada de la familia, Ángeles Cañizares. Tejero, responsable del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha traspasado sólo dos días después de cumplirse el 45.º aniversario del intento de golpe de Estado y coincidiendo con la desclasificación de los documentos del 23-F por parte del Gobierno español.

Este mismo miércoles han salido a la luz pública los mensajes que el coronel mantuvo con la Casa Real durante aquella tarde en el Congreso de los Diputados, así como las conversaciones en que su mujer se refería a él como "tonto" o "desgraciado" durante los hechos del 23-F. Nacido el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande, en la provincia de Málaga, Tejero ostentaba el rango de teniente coronel de la Guardia Civil el año 1981, cuerpo en el cual había ingresado en 1951 y del cual fue expulsado después de protagonizar el asalto al Congreso.

Fue condenado por rebelión militar a 30 años de prisión, aunque finalmente sólo cumplió la mitad de la condena y fue puesto en libertad el año 1996. Su figura ha quedado asociada de manera indeleble a las imágenes televisadas del 23 de febrero, cuando irrumpió en el Congreso con un tricornio y una pistola gritando "¡Quieto todo el mundo!" y "¡Al suelo!" mientras disparaba al techo del hemiciclo.

La familia ha comunicado la defunción mediante un mensaje en qué expresan: "Quiero comunicaros con profundo dolor que hoy, 25 de febrero del 2026, mi padre: Antonio Tejero Molina ha muerto en compañía de todos sus hijos. Habiendo recibido los últimos sacramentos y la Bendición de Su Santidad León XIV. Doy infinitas gracias a Dios por su vida entregada y generosa para con Dios, España y su familia. Ruego una oración por su eterno descanso. Gracias".