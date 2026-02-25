Ordenan abrir juicio oral contra Mónica Oltra por encubrimiento

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de València ordenó ayer al Juzgado abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra y otros nueve acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella. La institución judicial provincial señala que el instructor “no puede negar a las acusaciones” la apertura del juicio oral “si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta” valorada “razonablemente” por ellas como delictiva, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El juzgado de instrucción ya rechazó el 19 de diciembre los recursos de reforma presentados por las acusaciones populares (Vox y la asociación Gobierna-te) contra el auto que denegaba la apertura de juicio contra Oltra y acordaba de nuevo el archivo provisional de la causa. La jueza argumentó que “los hechos investigados no son constitutivos de ninguna infracción penal; pero es que, además, no existe absolutamente ningún indicio de que cualquiera de los acusados haya llevado a cabo hechos penalmente relevantes”.

Compromís denunció la “persecución judicial y política” a Oltra –exmiembro de la formación– y reclamó una “democratización de la justicia”, en la misma línea que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Con Oltra. Siempre. Y contra todos los que lleven años intentando acabar con ella”, dijo. Por su parte, que el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, pidió a Compromís que respete las decisiones judiciales.