Yolanda Díaz renuncia a ser la candidata de Sumar en las próximas elecciones generales

La vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, ha anunciado este miércoles que descarta encabezar las listas de la izquierda española en el próximo ciclo electoral. “Es una decisión muy meditada”, ha dicho la también ministra de Trabajo en Bluesky. La decisión de Díaz llega en un momento marcado por los malos resultados de Sumar en las encuestas y en las elecciones de Aragón.

Este sábado, Movimiento Sumar, IU, los Comunes y Más Madrid celebraron un acto para renovar su alianza y frenar el ascenso de la extrema derecha, cita a la cual no asistió la vicepresidenta. Desde Sumar apuntaban que estaban dispuestos a repensar la estrategia del partido, así como el liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE que ha ejercido Díaz en los últimos años.