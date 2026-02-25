Zelenski, tras 4 años de guerra: “Ni la empezamos ni la provocamos”

Ceremonia en Kyiv a los caídos durante los cuatro años de guerra con Rusia. - WWW.PRESIDENT.GOV.UA

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski aseguró ayer que Ucrania “nunca eligió” la guerra que está librando con Rusia, de cuyo inicio se cumplían ayer cuatro años, y advirtió que esta invasión no es la primera vez en la historia que Moscú “viene a Europa con un proyecto antieuropeo”.

Asimismo, en un discurso por videoconferencia ante el Parlamento Europeo, afirmó que ha comenzado a trabajar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en los “detalles” de la garantía de seguridad europea que supondrá la adhesión del país invadido a la UE y que él exige que sea en una “fecha clara”, en 2027.

Por su parte, von der Leyen avisó al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, de que la UE entregará el préstamo de 90.000 millones de euros a Kyiv “de una manera u otra”, después de que su país haya bloqueado los fondos asegurando que no aprobaría medidas favorables a Ucrania por estar boicoteando el paso de crudo ruso a su país.

Paralelamente, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que ratifica su “firme compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania”.

Desde Moscú, las autoridades de Rusia aseguraron que se encuentran trabajando “para lograr la paz” en Ucrania, pero alertaron de la “intervención de Europa y Estados Unidos”, que han convertido la invasión en una “guerra entre Rusia y Occidente”.

Pese a todo, el Kremlin admitió que la campaña militar en Ucrania continuará, porque Rusia aún no ha logrado “todos sus objetivos” en el país vecino.

La Coalición de Voluntarios se compromete a elevar la presión

La Coalición de Voluntarios, la treintena de países que apoyan a Ucrania en su defensa a largo plazo ante la agresión militar de Rusia, reiteró ayer su compromiso con elevar la presión contra el gobierno de Moscú, al tiempo que exigió que las autoridades rusas participen en las negociaciones para un alto el fuego en la guerra.Por su parte, Israel anunció nueva ayuda energética a Ucrania en el marco del cuarto aniversario de la guerra lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin.