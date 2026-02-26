Díaz no será la candidata de Sumar en las elecciones generales

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció ayer que no será candidata en las próximas elecciones generales, una decisión “muy meditada” y que ya ha comunicado a su familia, a su espacio político Sumar y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Quiero anunciaros que no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027”, escribió en una carta publicada en la red social Bluesky. El anuncio de Díaz llega en un momento de refundación de la coalición Sumar, el espacio que ella misma articuló y lideró en las anteriores elecciones, y con la incógnita de quién encabezará esta nueva alianza, de la que forman parte por el momento el Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns. Fuentes del equipo de la vicepresidenta afirman que la intención de Díaz al no repetir como candidata es la de no ir en ninguna lista por ningún territorio, aunque no aclaran si abandonará la política en la próxima legislatura. En su carta, sí dejó claro que seguirá con su trabajo durante lo que queda de esta legislatura y que va a “acompañar” e “impulsar” la nueva coalición Sumar. La renuncia de Díaz a ser candidata llega casi dos años después de dimitir como líder de Sumar tras los malos resultados obtenidos en las elecciones europeas, gallegas, vascas y catalanas de 2024 y en plena revolución para que haya una reordenación en los partidos a la izquierda del PSOE.

Su salida, en plena refundación, facilita el acuerdo con Podemos

■ La renuncia de Yolanda Díaz a ser candidata en las próximas elecciones generales obliga a buscar un nuevo líder a la coalición Sumar, en pleno proceso de refundación, y elimina obstáculos para que Podemos se incorpore a esta alianza. La nueva coalición, que tendrá un nuevo nombre, abre la puerta a más formaciones de izquierda, entre ellas Podemos. Pese a que los morados han dejado claro hasta ahora que rechazan volver a ir en coalición con Sumar, la retirada de Díaz podría facilitar una posible incorporación, según fuentes del partido.