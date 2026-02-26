El exteniente coronel Tejero muere el día que se desclasifica el golpe de Estado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, que dirigió la toma del Congreso con un grupo de agentes y oficiales en la intentona de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981, falleció ayer a los 93 años, según confirmaron a la agencia Efe desde el despacho de abogados que representa a su familia.

La muerte de Tejero se producía dos días después del 45º aniversario del 23-F y el mismo día en que el Gobierno desclasificaba los documentos relacionados con el fallido golpe de Estado.

El oficial, que ya había sido investigado antes por su relación con otras tramas golpistas, como la operación Galaxia, fue condenado a treinta años de prisión como autor de un delito de rebelión militar. El consejo de guerra que enjuició la asonada fallida del 23-F le aplicó la agravante de reincidencia.

Sin embargo, acabó cumpliendo menos de la mitad de esa pena. Detenido el 24 de febrero de 1981, y tras unos meses en prisión preventiva, fue encarcelado de nuevo en 1983, después de que el Tribunal Supremo rechazara los recursos de los condenados, y volvió a la calle el 3 de diciembre de 1996 en libertad condicional. Tres años antes, en 1993, había accedido al tercer grado. El sistema democrático que intentó fulminar en 1981 le ha permitido vivir en libertad los últimos 35 años de su vida.

A finales de octubre circuló el rumos de que se había fallecido, bulo al que algunos medios de comunicación llegaron a dar pábulo.