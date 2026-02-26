Illa tiende la mano a ERC por los presupuestos: “Hay margen de acuerdo”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, tendió la mano a ERC para negociar los presupuestos de 2026, después de apelar a la “responsabilidad” y al “interés general”. “Hay margen de acuerdo. Les tiendo la mano y les pido que la cojan”, dijo en la sesión de control del Parlament.

El presidente de ERC en la Cámara, Josep Maria Jové, dejó claro que no quiere “levantarse de la mesa” y que “también” quiere “presupuestos”. Sin embargo, señaló a Illa que debe “cumplir”. “La responsabilidad es suya. A quien debe presionar es al PSOE, no a nosotros”, aseguró Jové, a lo que Illa respondió que “el 75% de los acuerdos firmados con ERC están completos o se está avanzando”.

Paralelamente, la presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, manifestó que el desacuerdo entre socialistas y republicanos representa el “fracaso” del Govern al no poder aprobar los presupuestos. “Su problema no es de calendario, es de confianza”, dijo Sales, que apuntó que llevar las cuentas a votación en el Parlament sin el apoyo de sus socios es de facto “una cuestión de confianza”, mientras que el mandatario catalán le reprochó que Junts está implicado en los problemas que sufre Catalunya. “Algo tendrán que ver los problemas actuales con gobiernos anteriores. ¿O es que todos han pasado en un año y medio?”, preguntó Illa.

Por su parte, la líder de Comuns, Jéssica Albiach, subrayó que la educación es una de sus prioridades, y que así ha quedado reflejado en la negociación presupuestaria.

Por otro lado, el Parlament aprobó ayer por asentimiento la iniciativa de Junts para que Illa comparezca en el pleno por el “colapso” vivido en las últimas semanas en Catalunya.