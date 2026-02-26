Representants de Junts, Sumar, ERC, PNV, Bildu, Podemos, Compromís y BNG en el Congreso después de presentar una Proposición no de Ley para que se investiguen "vejaciones y suicidios" durante el servicio militar obligatorio.ACN

Junts, Sumar, ERC, PNV, Bildu, Podemos, Compromís y BNG han registrado este jueves una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para que el Defensor del Pueblo actúe de oficio y se abra una investigación exhaustiva a escala estatal sobre "vejaciones y suicidios" durante el servicio militar obligatorio. La iniciativa quiere dar respuesta a los testigos aparecidos en los últimos meses que relatan "situaciones sistemáticas" de maltratos físicos y psicológicos en cuarteles del Estado durante las décadas de 1980 y 1990. El Ministerio de Defensa sitúa en más de 300 los suicidios documentados a las fuerzas armadas entre 1983 y el 2001. Varias investigaciones apuntan a una cifra superior si se tienen en cuenta defunciones clasificadas como accidentales.

Los grupos impulsores señalan que estos hechos "apuntan a una posible dinámica de impunidad y negligencia institucional" que no ha sido nunca objeto de una investigación exhaustiva de ámbito estatal.