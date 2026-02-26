Militares implicados en el golpe del 23-F consideraron un error “dejar libre al Borbón”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Gobierno publicó ayer en la web de la Moncloa los documentos desclasificados del intento de golpe de Estado del 23-F. Entre los papeles se incluyen referencias a los protagonistas del golpe, como el teniente coronel Antonio Tejero (fallecido ayer) o el teniente general Jaime Milans del Bosch, además del rey emérito Juan Carlos I.

En uno de los documentos del CNI se explica que “en algunos núcleos cualificados de opinión” se asegura que el emérito tuvo “algunas entrevistas confidenciales” con algunos de los golpistas durante el proceso judicial para proteger la imagen de la Corona y evitar que le salpicase. En concreto se especifica que “en tales círculos” se asegura que el rey se habría entrevistado de manera confidencial con Milans del Bosch.

El papel de Juan Carlos I en el golpe siempre ha estado en entredicho, y entre los documentos desclasificados hay campañas contra el rey para intentar implicarle en el golpe de Estado con el objeto de tener argumentos contra la Corona que hicieran posible “un intento similar en el futuro” y que “tuvieron algún éxito en los sectores de la derecha radical”. Entre esta documentación desclasificada se encuentra un escrito del Partido Comunista, del 11 de mayo de 1981, que advierte de un “jaque mate” de la extrema derecha, que “quiere implicar a la monarquía y destrozarla como institución democrática”.

Según más documentos, los militares implicados consideraron que el primer error fue “dejar al Borbón libre” y tratarle “como un caballero”, en un escrito donde exponen cómo pueden reaccionar ante los “fallos” a corregir para “actuaciones sucesivas”.

También quedó revelado que seis agentes del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), el servicio de inteligencia español de la época, participaron en el golpe, ya sea por conocimiento previo o por dar apoyo.

Asimismo, cuatro meses antes del 23-F, había hasta tres operaciones diferentes para tumbar al Gobierno de Adolfo Suárez. Una de ellas preveía el nombramiento de un general como presidente de un Gobierno militar y fue avalada por algunos líderes del PSOE y de UCD.

Orden de “tirar a matar” en la toma de la sede de TVE

Una unidad que formaba parte del golpe de estado del 23-F tomó la sede de TVE en en apoyo al asalto al Congreso. Uno de los soldados de la unidad relató al día siguiente que recibió las siguientes órdenes: “El primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada”, ordenó el capitán, en probable referencia a cómo reaccionar ante quien se opusiera a la toma del control del ente público, desde el que se emitieron marchas militares. El jefe del operativo estaba “frenético” durante la toma de TVE y mandó “tirar a matar”.Por otra parte, la esposa de Antonio Tejero lamentó en varias conversaciones telefónicas que hubieran dejado “solo” a su marido durante el intento de golpe. “Me lo han dejado ‘tirao’ como una colilla, me lo han ‘dejao’ solo, me lo han ‘engañao’. El tonto desgraciado, lo han ‘dejao’ solo, para no variar”, aseguró.

Desclasificados 153 archivos documentales

El Gobierno desclasificó hasta 153 archivos documentales relacionados con el 23-F, el intento de golpe de estado liderado por el teniente coronel Antonio Tejero, además del teniente general Jaime Milans del Bosch.

Campañas para implicar al rey emérito

Entre los papeles se encuentran varias campañas contra el rey para intentar implicarle en el golpe, sobre todo por parte de la extrema derecha, con el objetivo de “destrozar” la imagen de la Corona como “institución democrática”.

Errores a “corregir” para próximos golpes

Militares afines al 23-F atribuyeron el fracaso del golpe a la libertad de Juan Carlos I, al que consideraron “un objetivo a batir y anular”. Así lo describen en documentos de análisis de los fallos a corregir para próximos golpes, uno de ellos planificado para junio.

Tejero, abandonado “como una colilla”

Antonio Tejero dijo a su familia que Milans del Bosch, Alfonso Armada y hasta el rey Juan Carlos estaban detrás del 23-F. Su mujer, Carmen Díez, afirmó que le habían engañado y que le dejaron “‘tirao’ como una colilla”.