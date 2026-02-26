Sánchez pide reformar la ley de secretos de 1968 este semestre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó ayer en el Congreso que el Ejecutivo ha saldado “una deuda histórica” con los ciudadanos con la desclasificación de los papeles del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981. “Es sinónimo de avance y de consolidación de no solamente la democracia, sino de la cultura democrática”, dijo.

Sánchez, además, pidió a los grupos reformar este semestre la vigente ley de secretos de 1968, aunque no aclaró si va a desclasificar documentos más antiguos incluso que los del 23-F. Según el jefe del Ejecutivo, el proyecto de ley del ministerio de Presidencia serviría para derogar la vigente ley preconstitucional estableciendo “un marco claro con criterios claros, con plazos, con procedimientos de revisión” y situaría a España “al nivel de las democracias más avanzadas en el ámbito de la transparencia y de la gestión de secretos oficiales”.

Sin embargo, tanto EH Bildu como el PNV consideran insuficientes estas medidas. La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, remarcó que hay que reformar la ley de 1968, pero “no para sustituirla por otra que mantenga los secretos y la impunidad durante hasta 60 años más”. Además, recordó que se mantienen clasificados como secretos los documentos relativos a episodios como los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, una represión policial que acabó con cinco sindicalistas muertos; las cargas policiales en los Sanfermines de 1978; el caso Mikel Zabalza, que murió bajo tortura en 1985; los episodios de “guerra sucia” del Batallón Vasco Español en la Transición y los del GAL que sucedieron en los años del Gobierno socialista de Felipe González.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó contra Sánchez y le exigió que desclasifique también sus viajes en Falcón, las “causas del apagón” del pasado 28 de abril, los contratos que “han acabado en mordidas” o “los papeles del Delcygate”, a lo que el mandatario le recriminó que “en lugar de hacer política para adultos”, la hacen para “ultras”.