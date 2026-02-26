Trump presume de un cambio “histórico” en EEUU entre ataques a los demócratas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacó pecho de su gestión en el primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato como jefe de la Casa Blanca, que duró 107 minutos –el más largo de la historia–. “Nuestra nación está de vuelta. Más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca”, destacó Trump –ovacionado por los legisladores republicanos y abucheado por los demócratas–, y aseguró que el país ha “alcanzado una transformación que no se ha visto nunca” y ha dado “un giro para la historia”.

El mandatario presumió de la política migratoria que ha adoptado su Gobierno y de tener “la frontera más sólida con diferencia”, lo que ha posibilitado que “en los últimos nueve meses” hayan “sido admitidos cero extranjeros ilegales”. Trump, además, cargó contra la comunidad somalí de Minnesota, calificando a sus miembros como “piratas que han saqueado” el Estado con elevadas “facturas médicas” y provocando problemas de “delincuencia”.

Durante su discurso, el presidente de EEUU pidió a los asistentes que se pusieran de pie si creían que “el primer deber del Gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales”. Los demócratas se negaron a levantarse y dos de sus representantes acusaron a Trump de “haber matado a estadounidenses” en alusión a las muertes de dos personas en Minnesota a manos de agentes del ICE.

En cuanto al conflicto con Irán, Trump insistió en que el Gobierno de los ayatolás –al que acusó de ser “el principal patrocinador del terrorismo del mundo”– sigue “persiguiendo sus siniestras ambiciones” para desarrollar un arma nuclear, por lo que afirmó que nunca lo permitirá. “Lo aniquilamos, y quieren empezar de nuevo”, manifestó en relación a los ataques de junio de 2025. El jefe de la Casa Blanca, sin embargo, apostó por resolver los problemas con Teherán a través de la vía diplomática.

Asimismo, Trump remarcó que en el primer año de su segundo mandato ha conseguido “ocho” acuerdos de paz, y destacó la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, a quien señaló como “uno de los capos más siniestros” y le tildó como un “dictador fuera de la ley”. El líder republicano, además, anunció la llegada a EEUU de 80 millones de barriles de petróleo de Venezuela, país al que ya considera “un nuevo socio y amigo”.

Sin necesidad de “intervención” del Congreso por los nuevos aranceles

El presidente de EEUU, Donald Trump, lamentó de nuevo la “desafortunada” decisión de la Corte Suprema del país de anular gran parte de los aranceles impuestos el año pasado. Durante su discurso, en el que presumió de haber “controlado” la inflación y de haber bajado el precio de la gasolina, Trump aseguró que los nuevos gravámenes anunciados no requerirán la “intervención del Congreso” para ser permanentes.Hace unos días, el mandatario aumentó el nuevo arancel global del 10 al 15 por ciento, aunque el primero ya entró en vigor el martes. La ley en la que se basan estas nuevas tarifas solo permite aplicar los aranceles durante 150 días en caso de que existan déficits “grandes y graves” en la balanza de pagos. Asimismo, Trump defendió que los aranceles sustituirán a la recaudación del impuesto sobre la renta, “eliminando un gran lastre para la gente que amo”.