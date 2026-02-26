Un investigador admite ‘animadversión’ por los Pujol

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El inspector de la UDEF que instruyó la investigación contra los Pujol situó ayer el origen de la fortuna oculta en unas comisiones pagadas por Grand Tibidabo, descartando así la versión del legado familiar, en una tensa declaración en la que llegó a confesar su “animadversión personal” hacia los acusados, aunque posteriormente se desdijo e incluso afirmó que el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, le “cae bien”.

El inspector, ahora jefe de sección en la comisaría general de información de la Policía Nacional, abrió la ronda de testimonios de los agentes que investigaron a los Pujol en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la fortuna oculta en Andorra, que la Fiscalía cree que la familia amasó con supuestas comisiones ilegales pagadas por empresarios. El testigo, que estuvo investigado en la causa por el pendrive con datos robados a los Pujol que se entregó a la UDEF, de la que finalmente fue exculpado, desatató la incomodidad en la sala desde el arranque de su declaración, cuando a preguntas del tribunal reconoció que tiene una “animadversión personal” por la familia del expresident debido a una denuncia que comportó su imputación. “Esto tiene consecuencias jurídicas”, le adviritó el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, para recordarle después su “deber inexcusable de decir la verdad” por encima de esa “animadversión o malestar” confesada por el testigo.

En opinión de este testigo, la tesis de la defensa de los Pujol de que la fortuna oculta procede de un legado del padre del expresident, carecía de “lógica”, teniendo en cuenta la “dinámica” de las cuentas de Andorra, parte de cuyos fondos procedían de “una sociedad instrumental en Panamá vía Suiza”, y el sistema de reparto del dinero entre los hermanos. “Luego hay movimientos bancarios vinculados a hechos relacionados con la corrupción”, añadió, destacando que las empresas que hicieron pagos a las de Jordi Pujol Ferrusola, por trabajos que la acusación cree no justificados, participaron en obras públicas del Govern.