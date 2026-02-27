Detenido un conductor tras el atropello mortal de una mujer de 42 años

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un conductor de autobús fue detenido ayer después de atropellar mortalmente a una mujer en Empuriabrava (Alt Empordà). El hombre fue arrestado después de que la Policía Local de Castelló d'Empúries le realizara les pruebas de alcoholemia y drogas protocolarias.

El accidente tuvo lugar sobre las nueve de la mañana. La víctima, de 42 años, fue embestida por un autobús de línea regular del municipio mientras cruzaba la calle Pla de Roses, cerca de la zona donde trabajaba (era maestra del Institut Escola El Bruel d’Empuriabrava). Cuatro dotaciones del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) se desplazaron hasta el lugar de los hechos, y certificaron el fallecimiento de la mujer más tarde de las nueve y media, después de veinte minutos de intentos de reanimarla. Por su parte, el centro activó los mecanismos de ayuda psicológica para dar apoyo a alumnos, profesores y familiares de la mujer.

Agresión en un centro

Paralelamente, la madre de una alumna agredió el martes pasado a una profesora en el Institut Escola Maria Miret de l’Hospitalet de Llobregat, a raíz de una discusión. La docente tenía previsto interponer una denuncia esta semana. “Remarcamos que no toleraremos ni normalizaremos ninguna forma de violencia hacia nosotras como trabajadoras”, denunció el centro.

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre de 51 años en Balsareny (Bages) el miércoles alrededor de las nueve de la noche. Varios agentes del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) localizaron el cuerpo sin vida de la víctima en su domicilio.

El varón, que vivía solo en una casa (donde también nació) de Vilafruns de Balsareny –una antigua colonia minera–, fue encontrado en el suelo, atado y boca abajo. Los Mossos y la Policía Científica estuvieron trabajando ayer para recoger pruebas que puedan esclarecer los hechos y determinar su autoría y sus causas.