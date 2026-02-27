El Govern abre el trámite del presupuesto, aún sin apoyos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, tiene previsto aprobar hoy los presupuestos catalanes de 2026 en una reunión extraordinaria del Consell Executiu, para llevarlos después al Parlament. Pese al acuerdo con los Comuns, el Govern todavía no tiene los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas en la Cámara.

Esta semana, ERC anunció que presentaría una enmienda a la totalidad a los presupuestos si no hay avances en la recaudación del IRPF. Sin embargo, fuentes del grupo parlamentario republicano informaron de que no tienen previsto registrarla, aunque advirtieron que “no cambia nada”. Para el Executiu, esta decisión representa “un gesto” de Esquerra, gracias a los “avances” en las negociaciones. Por su parte, el ministerio de Hacienda sigue cerrando la puerta a la cesión del 100% del IRPF, al considerar que es un elemento básico del control tributario del Estado en Catalunya.

La consellera de Economía, Alícia Romero, insistió en que no contempla otro escenario que no sea la aprobación de los presupuestos. En caso contrario, avisó de que sería necesario “pasar el rastrillo” por el gasto de los departamentos de la Generalitat. Según Romero, no aprobar las cuentas supondría una pérdida de 9.100 millones de euros. Esto generaría “un problema de liquidez”, dado que “lo más importante es pagar las nóminas y los intereses de la deuda porque nos obliga la ley”.

Paralelamente, el pleno del Parlament reclamó ayer al Govern que acelere la constitución del “consorcio paritario Estado-Generalitat para la gestión de la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya” y el despliegue “urgente” del Pacte Nacional per Rodalies, tras aprobar una moción de ERC, con los votos favorables de PSC, Comuns y la CUP. El texto también constató que “el Gobierno del Estado ha incumplido de manera reiterada el estado de ejecución de las inversiones presupuestadas en Catalunya”, un punto que ha salido adelante por unanimidad.