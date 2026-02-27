Hillary Clinton niega ante el Congreso que conociera a Epstein

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La exsecretaria de Estado y ex primera dama de EEUU Hillary Clinton negó ayer ante un comité del Congreso haber conocido en persona al pedófilo Jeffrey Epstein o haber tenido conocimiento de los delitos que este cometió. Clinton, quien compareció a puerta cerrada desde Nueva York ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, publicó en redes sociales el discurso inicial durante el interrogatorio.

La esposa del expresidente Bill Clinton, quien está citado a declarar hoy, acusó al comité, controlado por los republicanos, de haberla citado para “distraer la atención” y “encubrir” las actividades del actual presidente de EEUU, Donald Trump, quien tuvo relación con Epstein.

Definió el caso Epstein como una tragedia y un escándalo que merece una investigación exhaustiva, pero denunció que el comité no ha citado a los verdaderos implicados. “En cambio, ustedes me han pedido testificar a mí, a sabiendas de que no tengo conocimiento que sirva para su investigación, con el objetivo de distraer la atención de las actividades del presidente”, dijo.

El presidente del Foro Económico de Davos, Borge Brende, anunció ayer su dimisión ante la polémica suscitada por sus vínculos con Epstein.

La primera reunión reconocida entre Brende y Jeffrey Epstein –a la que el primero afirmó que fue invitado por el exviceprimer ministro noruego, Terje Rod-Larsen– tuvo lugar en 2018, diez años después de que Epstein fuera condenado por prostitución de menores.