Marco Rubio amenaza a Cuba tras el ataque a una lancha de EEUU

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró ayer que las autoridades cubanas responderán “en consecuencia” tras la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense en un tiroteo con las fuerzas de seguridad de Cuba cerca de la costa de la isla. “Vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencia”, ha señalado en declaraciones a la prensa desde Saint Kitts y Nevis, donde se encuentra con motivo de una reunión con líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Al menos uno de los fallecidos era estadounidense. Las autoridades cubanas, por su parte, denunciaron un intento “de infiltración con fines terroristas” por parte de Washington, tras interrogar a los seis supervivientes del tiroteo posteriormente detenidos.

De acuerdo a la información del ministerio del Interior de Cuba, la embarcación, con matrícula del estado de Florida, “se aproximó” a las aguas territoriales cubanas “a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, en el municipio Corralillo”. Tras ello, según las autoridades cubanas, una unidad de las Tropas Guardafronteras de la isla compuesta por cinco personas solicitó una identificación a sus integrantes.

“Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana resultara lesionado”, detalló en un comunicado, agregando que, en consecuencia, los cubanos respondieron a los disparos y cuatro tripulantes de la lancha murieron.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó que el país “se defenderá con determinación y firmeza” frente a “cualquier agresión terrorista”, tras este incidente. Mientras, la portavoz del ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, tildó de “agresiva provocación estadounidense” este incidente. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, pidió contención a ambas partes.