Los presupuestos del Govern suman casi 50.000 millones, un 10,3% más que en 2025 y un 22,8% más que las últimas cuentas aprobadas

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El presupuesto de la Generalitat para el 2026 llega a los 49.162 millones de euros, una cifra que eleva en un 22,8% la de las cuentas del 2023, los últimos aprobados, y en un 10,3% la del 2025 contando los suplementos de crédito. En términos absolutos, el gasto aumenta en 9.127 millones (vs. 2023) y los departamentos que más crecen son Salud (+2.428), hasta los 13.840 millones; Educación (+1.642), hasta los 8.356 millones; y Derechos Sociales (+930), hasta los 4.248 millones. Si se incluye todo el sector público el gasto se sube hasta los 54.757 millones (+24% sobre 2023). La inversión prevista es de 4.146 millones, y supera la del 2023 con y sin fondos europeos -en este último caso, en un 45%–. El Govern explica el incremento por el ahorro corriente de 2.475 millones.

Ampliaremos la información