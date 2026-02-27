Siurana dice que Tejero perpetró un golpe burdo y propio de Torrente

“El 23-F es la prueba palpable de que Franco dejó el ejército y las fuerzas de seguridad hechos una mierda. No se entendían ni entre ellos", aseguró ayer el exalcalde de Lleida, Antoni Siurana, que el miércoles se convirtió, involuntariamente y de nuevo, en uno de los centros de atención al desclasificar el Gobierno los papeles del golpe: en varios de los 153 documentos publicados aparecen alusiones a la comida que compartió el 22 de octubre de 1980 en su domicilio con el entonces gobernador militar de Lleida, Alfonso Armada, y los dirigentes socialistas Enrique Múgica y Joan Raventós.

“Aquello no fue más que el uso legítimo del derecho que tenían Múgica y Raventós a conocer a un general que sonaba para ser jefe del Estado Mayor del ejército”, señaló. “Múgica había venido a Lleida para tener una reunión con UGT y dijo que igual podríamos aprovechar para comer con él”, recuerda. “Pensé en la que se montaría si nos presentábamos en un restaurante y dije: Vamos a hacerlo discreto, pero, caray, ya ves”.

El exalcalde sostiene que en esa comida no se habló de cambios de Gobierno ni se sondearon apoyos políticos o de otro tipo: “Nadie es tan idiota como para convocar un almuerzo así para conspirar, o al menos yo no lo soy. Una idea así no se le puede ocurrir a nadie”, zanja.

Las versiones de los cuatro comensales, tanto en la investigación de la intentona golpista como en sus testimonios durante el juicio como testigos (acusado, en el caso de Armada) y en sus declaraciones públicas, han coincidido siempre en ese aspecto. “Los leridanos tenemos la costumbre de comer todos los días y aquel dia comimos los cuatro, sin más”, apunta.

Siurana considera el planteamiento del golpe “tan burdo que ni los militares le dieron credibilidad. Era un golpe a lo Torrente”, en referencia al casposo personaje cinematográfico. “No fue un poco chapucero, fue totalmente chapucero”, señala, mientras recrimina a sus ejecutores que “hicieron que hiciéramos el ridículo como país, no nos representaban. Transmitieron a todo el mundo la imagen de país bananero y España no era el Caribe para nada”.

Armada, estrecho colaborador de Juan Carlos I durante décadas, fue la cabeza de una de las tramas golpistas que confluyeron en el 23-F. Fue gobernador militar de Lleida y jefe de la División de Montaña Urgell entre final de 1979 y febrero de 1981, cuando ascendió a segundo jefe del Estado Mayor del ejército. “Vino para tener mando en plaza, con tropas. Aspiraba a llegar a la Junta de Jefes del Estado Mayor”, recuerda.