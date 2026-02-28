Bill Clinton asegura que no conocía los delitos sexuales de Epstein

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El expresidente de EEUU, Bill Clinton, aseguró ayer ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes que no sabe absolutamente nada de los delitos sexuales cometidos por el pedófilo Jeffrey Epstein y que su relación con él tenía un alcance “limitado”, durante la cual ni fue testigo de nada que le pudiera llevar a creer que dirigía una trama de explotación de menores ni incurrió en ningún tipo de complicidad con la misma. “No tenía ni idea de los crímenes que Epstein estaba cometiendo”, manifestó Clinton, quien restó importancia también a su aparición en imágenes desclasificadas de los archivos del caso del financiero. Además, se mostró tajante en su argumento inicial ante la comisión, ante la que el jueves prestó declaración su mujer y exsecretaria de Estado por el mismo tema, una comparecencia que desató la indignación de su marido. “Ustedes han obligado a Hillary a comparecer, cuando no tuvo que ver nada, nada, con Jeffrey Epstein. Ustedes pueden citar a diez personas o a diez mil, pero citarla a ella estuvo mal”, añadió.