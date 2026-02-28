El presupuesto del Govern, de 50.000 millones y prioriza salud y trenes

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Govern aprobó ayer en una reunión extraordinaria del Consell Executiu el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026, que prevé un gasto total de 49.162 millones de euros. La consellera de Economía, Alícia Romero, entregó el proyecto al presidente del Parlament, Josep Rull, para el inicio de su tramitación parlamentaria sin la garantía del apoyo de ERC.

La Generalitat lleva con las cuentas prorrogadas desde 2023, por lo que de obtener el respaldo parlamentario suficiente serían las primeras del Executiu encabezado por Salvador Illa. Tras el acuerdo con los Comuns, gracias a los avances en la limitación de compra especulativa de vivienda con la reforma de la ley de Urbanismo, al Govern solo le queda convencer a ERC, inflexible con la recaudación del IRPF y más “cerca del ‘no’” que del ‘sí’.

Ambas formaciones han acordado un margen de veinte días para presentar enmiendas a la totalidad, plazo admitido por la Mesa del Parlament. El debate se llevará a cabo en la Cámara el 20 de marzo –estaba previsto sobre el 11–, por lo que las cuentas se podrían aprobar definitivamente el 24 de abril. Romero se mostró “optimista” para conseguir un acuerdo con los republicanos, e insistió en que el Executiu no contempla ningún otro escenario que aprobar las cuentas este año. Además, aseguró que hay “margen” para sus demandas y afirmó estar dispuesta a hacer “modificaciones”.

La consellera definió el proyecto de presupuestos como “valiente”, y avanzó que el 74% del gasto irá destinado al estado del bienestar. Cerca de 4.150 millones de euros están contemplados para inversión, la mayoría de los cuales irá a infraestructura ferroviaria y transporte público (526 millones), salud (463,3 millones) y educación (373,6 millones). Por otro lado, el Govern asignará 1.900 millones de euros a políticas de vivienda, una “cifra récord”.

En Lleida, la inversión prevista es de 203,2 millones de euros (ver página 11).

ERC mantiene el ‘no’ hasta que no se recaude el IRPF

El portavoz de ERC Isaac Albert aseguró ayer que no se levantarán de la mesa de negociación de los presupuestos con el Govern, pero admitió que de momento están “más cerca del ‘no’” que del ‘sí’. Albert también reclamó que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera se hagan modificaciones para que las comunidades autónomas puedan avanzar en la recaudación de impuestos.Mientras, el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, criticó el proyecto por estar “marcado” por las “políticas extremas” de los Comuns. “Insistimos en hacer un frente común con ERC para defender los intereses del país”, dijo Vergés, que tildó las cuentas de “propaganda” y dejó en el aire la presentación de una enmienda a la totalidad.Por su parte, el portavoz de Comuns en la Cámara, David Cid, instó al Govern y a Esquerra a lograr un acuerdo para “sacar adelante el país”. “Una Catalunya sin presupuestos, sin esta cifra récord de inversión en vivienda, sin 100.000 becas comedor más o sin la bonificación al transporte, es una fiesta para la derecha y la extrema derecha”, afirmó Cid.Paralelamente, el PP anunció que presentará “inmediatamente” una enmienda a la totalidad de las cuentas, asegurando que son de “naturaleza soviética y comunista”, mientras que la CUP analizará si hacer lo propio al considerar que son “triunfalistas” y que no son buenas para los catalanes.