Israel lanza un "ataque preventivo" contra Irán y declara el estado de emergencia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado este sábado por la mañana un "ataque preventivo" contra el Irán para "eliminar las amenazas contra el Estado hebreo", en un contexto de tensiones crecientes en la región después de la ofensiva israelí de junio de 2025. La operación militar ha provocado la declaración de un estado de emergencia especial en todo el territorio israelí, según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa.

La agencia semioficial iraní Faros ha informado de al menos tres explosiones en la capital iraní, Teherán. Medios oficiales como la agencia IRNA han confirmado, citando corresponsales sobre el terreno, que el centro de la ciudad se ha visto rodeado por densas columnas de humo derivadas de las detonaciones, cuyo origen todavía no ha sido determinado por las autoridades iraníes.

Les Fuerzas de Defensa de Israel han activado las alarmas antiaéreas en todo el país para advertir la población que permanezca cerca de los refugios ante una posible respuesta militar iraní. Según la nota oficial del Ministerio hebreo, "se esperan ataques con misiles y aviones no tripulados contra Israel y su población civil en un futuro próximo". El ejército israelí ha explicado en redes sociales que se trata de "una alerta proactiva para preparar al público" ante el eventual lanzamiento de proyectiles.

Cierre del espacio aéreo y cancelación de vuelos

A partir de las 08.00 horas, hora local, se realizarán cambios inmediatos a las pautas del Mando del Frente Interno, que incluyen la prohibición de actividades educativas, reuniones y puestos de trabajo, excepto los sectores esenciales. El ministerio de Transportes israelí ha anunciado la cancelación de todos los vuelos y el cierre completo del espacio aéreo, según recoge el diario Times of Israel.

Recomendaciones en la población y ciudadanos de Israel en el extranjero

Les autoridades hebreas han pedido a la ciudadanía que no acuda a los aeropuertos hasta nueva orden y han instado a los israelíes que se encuentren fuera del país a mantenerse informados por los canales oficiales sobre la evolución de la situación. El espacio aéreo se reabriría cuando las condiciones de seguridad lo permitan, con un preaviso mínimo de 24 horas, según han precisado fuentes del gobierno israelí.