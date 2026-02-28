Pakistán declara la guerra abierta a Afganistán y bombardea Kabul

Personal de seguridad talibán revisa un vehículo en un puesto de control en Kabul, Afganistán. - EFE/EPA/SAMIULLAH POPAL

El Gobierno de Pakistán bombardeó ayer la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades, atribuyéndose la muerte de al menos “275 talibán y terroristas afganos” en un conflicto que el ministro de Defensa pakistaní, Jawaya Asif, calificó como una “guerra abierta” con su país vecino, lo que supone una escalada en el conflicto entre ambos países en la frontera.

La situación se había agravado horas después de que el portavoz de los talibán en Afganistán anunciara que el Ejército afgano había comenzado a atacar “bases e instalaciones paquistaníes a lo largo de la Línea Durand” –que marca el límite entre ambos estados por sus 2.640 kilómetros de longitud– en operaciones “en respuesta a las insurrecciones de los círculos militares paquistaníes”.

El primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, advirtió que sus fuerzas armadas tienen la “plena capacidad de reducir a polvo cualquier ambición agresiva”, en su primera declaración oficial tras la declaración de su país a una “guerra abierta” contra el régimen talibán de Afganistán.

Mientras, las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 mostraron su disposición a “un diálogo” para resolver su conflicto con Pakistán.

“Siempre hemos insistido en una solución pacífica y queremos que el problema sea resuelto a través del diálogo”, dijo el portavoz del Gobierno afgano, Zabihulá Muyahid.

La intensificación de las hostilidades viene de un contexto ya tenso entre ambos países y durante el cual Kabul denunció el lunes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país durante el fin de semana.

Unos ataques que se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles y que Kabul alegó que tenían como objetivo “campamentos y escondites terroristas” del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y del grupo yihadista Estado Islámico (EI), en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní.