Albares confirma que ninguno de los 30.000 españoles en el Oriente Medio está herido y el régimen en Irán se mantiene "firme"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su gabinete de crisis se ha reunido este domingo con los embajadores del Oriente Medio para evaluar la situación sobre el terreno y el estado de los casi 30.000 españoles que viven allí. Asegura que a estas alturas no consta que haya ningún herido y explica que cada embajada tiene su propio plan de evacuación y circunstancias muy diferentes. Destaca que “no es lo mismo tener el espacio aéreo cerrado o abierto” ni que haya bombardeos o no. Por ejemplo, los Emiratos Árabes, Catar e Irán tienen su espacio aéreo cerrado, mientras que la Arabia Saudita, Jordania u Omán lo tienen cerrado.

En la reunión han participado los embajadores a Irán, Israel, Líbano, Jordania, Siria, Catar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudí, Irak, Turquía, Azerbaiyán y Armenia. En las declaraciones en RTVE, Albares ha mostrado su apoyo en los embajadores, especialmente en el de Teherán, que está trabajando en unas “circunstancias muy difíciles”. Ha asegurado que los teléfonos de emergencia están operativos las 24 horas y ha reclamado a los españoles que se informen por canales oficiales, a través de redes y páginas web de las embajadas o el ministerio.

Por otra parte, el ejército de los Estados Unidos ha confirmado que tres militares han muerto y cinco más sufren heridas graves durante los ataques conjunto de los EE.UU. e Israel contra Irán. En el mensaje en la red social X, el ejército también ha confirmado que varios soldados más sufren heridas menores y avisa de que la situación es cambiante.

Por otro lado, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha asegurado que continúan “firmes”, y ha remarcado la “determinación” del régimen a pesar de la muerte del ayatolá Ali Khamenei. “El crimen de los criminales y el martirio de los seres amados de Irán no crearán ningún obstáculo en la determinación del gobierno de la República Islámica del Irán para cumplir con sus deberes y responsabilidades”, ha asegurado Pezeshkian en un mensaje en X. Irán ha seguido atacando este domingo Israel y varios países de la región en respuesta a la ofensiva contra su país. Al menos ocho personas han muerto y 20 han resultado heridas por el impacto de un misil iraní en Beit Shemesh, en Israel.