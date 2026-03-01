ERC, a por recursos para acercar la independencia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El líder de ERC, Oriol Junqueras, afirmó que su formación está en camino de dotar a Catalunya de “recursos y competencias” para acercarla a la independencia. “Queremos darle a Barcelona y a Catalunya todo lo que podamos en cada momento, en cada instante. Y toda nuestra acción política se explica desde este punto de vista”, señaló Junqueras en un congreso regional del partido en Barcelona, un día después de que el Govern aprobara el proyecto de los presupuestos de 2026, todavía sin el apoyo de Esquerra.

Sobre la situación en la capital catalana, defendió que Catalunya no sería lo que es sin Barcelona, y aseguró que los republicanos tienen la “ambición que no pone el resto”.

Alamany, candidata

Paralelamente, ERC formalizó en el congreso la candidatura de Elisenda Alamany en Barcelona para las elecciones municipales de 2027. Alamany, que era la única candidata en los comicios, fue escogida como cabeza de lista con el 73% de los votos, y propuso suspender las licencias de “todos los establecimientos destinados al monocultivo turístico” como primera medida si es elegida alcaldesa.

Illa insiste en un acuerdo con ERC también reclamado por Comuns

■ El president de la Generalitat, Salvador Illa, manifestó ayer que tiene “máxima disponibilidad” para llegar a un acuerdo con ERC para aprobar los presupuestos –definidos como “ambiciosos”–, cuyo proyecto fue presentado el viernes. Así lo dijo en la inauguración de la nueva Estación de autobuses de Lleida (ver página 3), donde aseguró que “hay margen” para negociar pero pidió “no perder tiempo” dado que “es lo que necesita Catalunya”.Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, reclamó al Govern y a ERC que faciliten la aprobación de los presupuestos, “con medidas concretas para mejorar la vida de los ciudadanos”. El dirigente de los Comuns reivindicó el “gran acuerdo” con el Executiu y la inversión en vivienda.