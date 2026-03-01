Las potencias europeas piden que Irán cese los ataques en la región

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La respuesta de Irán frente a los ataques israelíes y estadounidenses desencadenó las críticas del mundo occidental, en especial de la Unión Europea y de Reino Unido. Francia y Alemania emitieron un comunicado con Londres en el que negaron participar en la ofensiva y recordaron a Teherán que le habían instado “reiteradamente” a abandonar el proyecto nuclear. “Condenamos los ataques iraníes contra países de la región en los términos más contundentes. Instamos a la dirigencia iraní a buscar una solución negociada”, apuntaron.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió “moderación”, mientras que la jefa diplomática de la Unión, Kaja Kallas, aseguró que “los programas nucleares” del régimen iraní y “su apoyo a grupos terroristas” suponen “una grave amenaza para la seguridad mundial”, por lo que están retirando de la región al personal no esencial de la UE. Kallas, además, convocó para hoy una reunión telemática de los ministros de Exteriores.

Con más contundencia apoyaron Ucrania y Australia los ataques a Irán, para “evitar” que los ayatolás obtengan un arma nuclear. El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, cargó contra Teherán por haber decidido ser “cómplice” de Rusia. También respaldó la ofensiva Reza Pahlevi, el hijo de mayor del antiguo Sha de Irán, calificándola de “intervención humanitaria”. “Somos nosotros quienes terminaremos esta tarea en esta batalla final”, dijo Pahlevi, que se postula como dirigente ante un eventual cambio de régimen.

Paralelamente, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar de EEUU e Israel al afirmar que “contribuye a un orden internacional más incierto y hostil” y pidió “desescalada y diálogo”, palabras también usadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que, sin embargo, cargó contra Irán por “financiar el terror”. El líder de Junts, Carles Puigdemont, pidió recordar a los iraníes que han muerto y sufrido “represión, torturas, prisión y exilio” en las protestas de los últimos meses, que han dejado más de 3.000 muertos.

Por su parte, el Kremlin condenó los ataques contra Teherán y criticó que se llevaran a cabo en medio de las negociaciones sobre el programa nuclear. A través de un comunicado, el ministerio de Exteriores afirmó que “la escala y naturaleza” de los preparativos “no dejan duda de que esto fue un acto planeado y no provocado de agresión armada contra un Estado soberano e independiente de Naciones Unidas”. En la misma línea, China manifestó su “gran preocupación” por el ataque a Irán, por lo que llamó a un “cese inmediato” de las acciones miliatres e instó a respetar la “soberanía, seguridad e integridad territorial” de Teherán.

Preocupación en la ONU

Mientras, Naciones Unidas se reunió ayer de urgencia para abordar la ofensiva contra el régimen de los ayatolás, después de la “solicitud de varios miembros”. El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió al “cese inmediato de las hostilidades” y a “una desescalada urgente”, y advirtió que la situación podría derivar en “un conflicto regional de consecuencias imprevisibles”. Irán habló de “crimen contra la humanidad”

Protestas en Barcelona contra los ayatolás

Decenas de personas se manifestaron ayer en Barcelona y en Madrid para mostrar su rechazo al régimen de los ayatolás. En las protestas se pudieron ver pancartas con el lema “Irán Libre” y agradeciendo al presidente de EEUU, Donald Trump, el ataque, además de imágenes de Reza Pahlevi, el hijo del último Sha iraní, apodado como “líder del movimiento democrático de Irán”.

Alrededor de 3.000 muertos por represión

Las autoridades de Irán han cifrado en más de 3.100 los fallecidos por las protestas de los últimos meses en el país. Las manifestaciones fueron motivadas por la crisis económica y fueron las más potentes desde 1979. En 2022 también hubo una ola de protestas por la obligatoriedad del uso del hiyab para las mujeres.

Los avisos de EEUU antes de la ofensiva

El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de EEUU, llegó el viernes a la costa israelí, como preludio de los ataques llevados a cabo ayer contra Irán, mientras que el Abraham Lincoln hizo lo propio en el océano Índico frente al Golfo de Omán. La escalada del conflicto ha afectado a más de 20.000 españoles que residen en Oriente Próximo, entre ellos un millar de militares.

Vuelta a las hostilidades tras casi un año

Israel e Irán ya se vieron envueltos en un conflicto armado en junio de 2025, que dejó cerca de un millar de muertos, la mayoría del lado iraní, y que finalizó tras los bombardeos estadounidenses sobre las instalaciones nuclares de los ayatolás, que quedaron gravemente afectadas.