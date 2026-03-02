Ayuso espera que Castilla y León ponga al PSOE “a cero”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confió ayer en que el PP logre un gobierno “sin coaliciones” en Castilla y León tras las elecciones del próximo día 15 porque “solo así se puede hacer lo que España necesita”. Ayuso paseó por las céntricas calles de Valladolid hasta el lugar del mitin, que congregó a medio millar de personas en un acto de campaña del PP. Ayuso apeló al voto para los ‘populares’ para que Castilla y León sea la “voz de España” y se logre dejar al PSOE en “cero”, con el objetivo de mandar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y al “sanchismo a las páginas más oscuras de la historia”.

Por otro lado, en un acto del PSOE también en Valladolid ante las Juventudes Socialistas de la comunidad, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, llamó a los jóvenes a ser la “generación” del “no pasarán” y “desmentir” lo que “cacarean algunos” sobre que son de “derecha y extrema derecha”. Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, advirtió en Segovia ante futuros pactos poselectorales que el PP “dice una cosa en campaña y hace la contraria al día siguiente”.